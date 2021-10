Milan, eguagliata la miglior partenza di sempre

Solo un'altra volta il Milan aveva iniziato così bene il campionato: 67 anni fa con Bela Guttmann in panchina. Dieci partite giocate e nove vittorie: l'unico "stop" a Torino con la Juve, un 1-1 in rimonta. Ma quali sono le altre partenze sprint della storia rossonera? E quante volte è poi arrivato lo scudetto? Nella classifica sono considerate le prime 10 gare giocate in una stagione di A, che non sempre coincidono con il numero di giornate (causa recuperi). Dati Opta

MILAN-TORO 1-0: HIGHLIGHTS