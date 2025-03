Matteo Bertelle, il pilota gentiluomo che studia da campione

Talento cristallino, bellissimo da vedere ma fin troppo 'educato' in pista. Le due pole position raccolte nelle prime due gare della stagione hanno fatto capire che le potenzialità ci sono, manca solo la comparsata sul podio, sfuggita all'ultima curva nel Gp in Argentina. Le sue prime stagioni in Moto3 sono scivolate via tra infortuni e scarso feeling con la 'vecchia' Honda, ma ora è pronto per il riscatto