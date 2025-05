Chi domenica ha guardato la gara della MotoGP a un certo punto potrebbe essersi chiesto "Ma che sta succedendo?". Se è successo anche a voi, nessun problema, è giusto così, perché davvero stava succedendo di tutto e per nessuno era facile tenere l'ordine degli eventi in gara. Proprio per questo, cerchiamo ora di dare ordine a questi eventi, capire cosa è successo e perché