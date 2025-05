Baltus si chiama Barry e ha il 7, proprio come Barry Sheene. Per il padre non c'era altro sogno se non vederlo su una moto. Finalmente ha realizzato anche quello di vederlo veloce con regolarità: i due podi di fila in Moto2 con Fantic dimostrano un cammino che è cambiato. Questa è la sua storia, tra gioie e un dolore enorme da superare