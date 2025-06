Un tracciato che ha ospitato per la prima volta il motomondiale nel 2010, situato all’interno, raggiungibile in auto abbastanza comodamente dalla costa e da Barcellona. Struttura moderna, accogliente, completa. La caratteristica più evidente? Il senso antiorario, cioè con una maggioranza di curve a sinistra, come Austin, Sachsenring, Phillip Island e Valencia. Ma quella muraglia... Paolo Beltramo su Sky Sport Insider ci racconta tutti i segreti e come ci arrivano i piloti