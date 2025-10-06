Aldeguer, Acosta e Alex Marquez: in Indonesia sono arrivate sul podio due Ducati e una Ktm. Non le solite Ducati però. E subito dietro, complici anche le cadute di Marc Marquez, Bagnaia e Bezzecchi, abbiamo trovato Honda, Yamaha e ancora Ktm. Mandalaika è stato il Gp di chi solitamente sta nelle 'seconde file', un'altra prova del distacco che si assottiglia tra Ducati e il resto della concorrenza. In vista di un 2026 che può lasciar intravedere molte più incertezze tecniche di quanto successo nelle ultime stagioni
