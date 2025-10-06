Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Il sottile equilibrio che continua a cambiare: Mandalaika è stato il Gp degli 'altri'

Paolo Lorenzi
©Getty

Aldeguer, Acosta e Alex Marquez: in Indonesia sono arrivate sul podio due Ducati e una Ktm. Non le solite Ducati però. E subito dietro, complici anche le cadute di Marc Marquez, Bagnaia e Bezzecchi, abbiamo trovato Honda, Yamaha e ancora Ktm. Mandalaika è stato il Gp di chi solitamente sta nelle 'seconde file', un'altra prova del distacco che si assottiglia tra Ducati e il resto della concorrenza. In vista di un 2026 che può lasciar intravedere molte più incertezze tecniche di quanto successo nelle ultime stagioni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ