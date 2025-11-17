Offerte Black Friday
I dubbi di Bagnaia, la forza di Aprilia e il mercato piloti: la MotoGP guarda già al 2026

Paolo Lorenzi

A Valencia, ultimo appuntamento della stagione, Marco Bezzecchi ha confermato la bontà del lavoro fatto nel 2025, sia per lui sia per Aprilia. Una seria concorrente per Ducati nel '26, soprattutto se Pecco Bagnaia non dovesse riuscire a ritrovare il feeling dei giorni migliori. E attenzione potenzialmente addirittura al 2027, quando il cambio di regolamento tecnico potrebbe stravolgere la MotoGP che conosciamo

