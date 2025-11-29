Il pagellone della stagione 2025 della MotoGP

Qualche mese di pausa, ma lo sguardo è già là, in Malesia, dove si comincerà con lo shake down e poi coi test delle moto in versione '26, l'ultima dell'era 1000, almeno per qualche anno. Ma anche se il pensiero va lontano verso il futuro, è ancora tempo di valutazioni su ciò che è stato, su com'è andato il 2025, una stagione interessante per vari motivi. Vediamo ogni team e i suoi piloti