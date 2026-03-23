l'intervista
Biaggi: "Questa Aprilia lotterà fino alla fine. Bez e Martin ci faranno divertire"
La crescita di Aprilia, la doppietta in Brasile, la seconda vittoria consecutiva di Bezzecchi e il ritorno di Martín: Max Biaggi analizza a Sky Sport Insider l'ottimo momento della Casa di Noale e l'inizio di stagione del Motomondiale
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi