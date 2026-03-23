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l'intervista

Biaggi: "Questa Aprilia lotterà fino alla fine. Bez e Martin ci faranno divertire"

Cristiana Buonamano

Cristiana Buonamano

©IPA/Fotogramma

La crescita di Aprilia, la doppietta in Brasile, la seconda vittoria consecutiva di Bezzecchi e il ritorno di Martín: Max Biaggi analizza a Sky Sport Insider l'ottimo momento della Casa di Noale e l'inizio di stagione del Motomondiale

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