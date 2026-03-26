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Nel regno di Marc: come arrivano i piloti a Austin

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

L'avvio della stagione 2026 pende fortemente dalla parte della Aprilia, ma in Texas chi ha sempre fatto la differenza è stato Marc Marquez. Lo spagnolo sarà in grado anche stavolta di rilanciare le sue ambizioni e quelle di Ducati?

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