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Ancora Bulega, ma non solo: le emozioni di Portimao raccontate in cinque canzoni

Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi
©IPA/Fotogramma

Torna Radio Superbike, la rubrica che rilegge il weekend di Superbike attraverso la musica. A Portimao dominano le Ducati Aruba, con un Bulega inarrestabile e un Lecuona in forma. L’eroe di casa, Oliveira, chiude tre volte terzo, ma non del tutto soddisfatto. In Supersport Debise fa la storia con ZXMOTO, la Sportbike compie i suoi primi passi

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