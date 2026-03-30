Torna Radio Superbike, la rubrica che rilegge il weekend di Superbike attraverso la musica. A Portimao dominano le Ducati Aruba, con un Bulega inarrestabile e un Lecuona in forma. L’eroe di casa, Oliveira, chiude tre volte terzo, ma non del tutto soddisfatto. In Supersport Debise fa la storia con ZXMOTO, la Sportbike compie i suoi primi passi
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