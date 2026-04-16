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Pini e il talento italiano a rischio anche in Moto3

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©IPA/Fotogramma

Alti, bassi e un talento da preservare. La vittoria di Guido Pini al Gran Premio americano in Moto3 ha un valore altissimo: arriva dopo quattro anni di corse in cui mancava di sentire l'inno italiano su un podio. In Leopard ha trovato la sua dimensione, ma l'Italia deve trovare nuovi talenti

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