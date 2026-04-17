l'intervista
Domenicali: "Ducati famiglia e team allo stesso tempo, ecco cos'è per noi made in Italy"
L'intervista a Sky Sport Insider di Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, in occasione dei cento anni della Ducati
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