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Radio Superbike: Assen in cinque canzoni e i record di Bulega e Ducati

Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

I valori in campo in Superbike restano gli stessi anche ad Assen. Bulega intoccabile, Lecuona seconda forza e Ducati che annichilisce la concorrenza nonostante la riduzione del flusso di benzina. Giungono note interessanti anche dalle altre categorie: con Radio Superbike riassumiamo il terzo round stagionale attraverso la musica!

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