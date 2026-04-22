Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Quello di Jerez sarà il Gran Premio della svolta. Ma a una condizione

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

Torna la MotoGP dopo tre settimane di sosta. Nel circuito che vide sette successi da parte di Valentino Rossi, la Ducati e gli altri team avranno saputo colmare il divario tecnico nei confronti di un'Aprilia finora imprendibile?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ