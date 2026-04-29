il commento
Bianco o nero? Come giudicare il weekend dei fratelli Marquez a Jerez
A Jerez abbiamo visto trionfare Marc e Alex, primi squilli stagionali della coppia che l'anno scorso aveva dominato la MotoGP. Eppure qualche ombra resta, soprattutto sul campione del mondo, che con questa Ducati finora non ha mai davvero trovato il feeling
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