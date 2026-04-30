Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Perché Di Giannantonio può credere davvero nel Mondiale

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Getty

Pur non avendo centrato ancora nessuna vittoria in stagione, 'Diggia' è stato il pilota Ducati più costante nei risultati in questa prima parte di campionato. Tanto che, oltre a essere un potenziale uomo mercato, per qualcuno potrebbe diventare la risposta più credibile al monopolio (fin qui) della Aprilia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ