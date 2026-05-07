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A Le Mans riparte la caccia all'Aprilia. Ma è il circuito più imprevedibile del Mondiale

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

A Jerez la Ducati ha spezzato il dominio mostrato da Aprilia nella prima parte di stagione. In Francia la casa di Noale rimane quella da battere, ma occhio all'imprevedibilità: nelle ultime sette stagioni ci sono stati sette vincitori diversi

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