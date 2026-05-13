L'infortunio di Le Mans ha fatto sorgere molte domande su Marc Márquez. Al netto delle speculazioni sulle sue decisioni di carriera, posto che ha già concordato di restare altri due anni con Ducati, il vero punto è: cosa pensa un pilota come Márquez quando nasconde i suoi problemi fisici all’esterno? Come aveva pianificato l’intervento e perché? Cosa è cambiato invece con la caduta di Le Mans? E come tornerà?
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