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Quella di Barcellona sarà molto più di una normale gara

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

Montmeló è una di quelle piste che cambiano il peso di un weekend. Aprilia arriva in Catalogna da riferimento assoluto della MotoGP, con Bezzecchi e Martin separati da un solo punto e una superiorità tecnica evidente. Ducati invece rincorre tra assenze, problemi e incertezze, mentre KTM e Yamaha cercano conferme

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