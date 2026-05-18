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L'annus horribilis dei fratelli Marquez, uniti dallo stesso destino

Paolo Lorenzi
©Getty

Se il 2025 era stato un anno d'oro, con vittorie e dominio incontrastato, il 2026 di Marc e Alex sta prendendo una piega sempre più negativa, tanto che i due, oltre a essere lontani dalla vetta della classifica, sono al momento entrambi infortunati

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