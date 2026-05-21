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il commento

Come reagirà l'Aprilia dopo il primo vero passo falso della stagione a Barcellona?

Rosario Triolo

Rosario Triolo

Bezzecchi bloccato a centro gruppo, Martìn finito a terra, più qualche tensione interna. A Barcellona la casa di Noale ha vissuto il primo weekend negativo del suo campionato, su una pista teoricamente amica. Era impensabile che tutto andasse per il verso giusto per 22 Gran Premi, come sapranno reagire al Mugello?

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