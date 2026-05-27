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Anche quest'anno al Mugello si dormirà molto poco

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

Davanti al pubblico del Mugello, storicamente caldissimo, Fabio Di Giannantonio saprà confermare di essere il pilota Ducati più in forma del 2026? Aprilia riprenderà il suo dominio dopo il weekend storto della Catalogna? Proviamo a dare delle risposte

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