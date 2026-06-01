Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Il cerchio perfetto di Marco Bezzecchi, tornato bambino per un giorno al Mugello

Paolo Lorenzi

Una vittoria che vale più di tutte le altre per tantissimi motivi, le lacrime che vanno ben oltre il primo posto. La reazione di un ragazzo, prima che un pilota, maturato tantissimo ma che ha ancora quello stesso amore per lo sport di quando era bambino

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ