il commento
Il calore e il verdetto del Mugello
Il record di pubblico, la festa di Bezzecchi e l'atmosfera unica del Mugello raccontano il lato più emozionale del GP d'Italia. Ma il weekend toscano lascia anche un messaggio tecnico molto chiaro: sulla pista che era il regno Ducati, Aprilia ha dominato e lanciato una candidatura sempre più credibile al titolo mondiale
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