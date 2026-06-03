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I tanti significati del settimo posto di Marc Marquez al Mugello

Rosario Triolo

Rosario Triolo

Un piazzamento a centro gruppo che dice poco per la classifica, ma racconta di un corpo che ricomincia a rispondere dopo gli ultimi infortuni e le conseguenti operazioni. Il sorriso di un pilota che non vuole cedere il passo, e che anzi guarda con ottimismo e curiosità alla sfida interna con Acosta per il 2027

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