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A Balaton si corre nel segno del 100: cosa aspettarci, tra record, risposte e malumori

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

In una pista che spesso non piace ai piloti, il Gran Premio di Ungheria offre comunque diversi spunti di interesse. Da Marquez a caccia della 100^vittoria in carriera al tentativo di Bezzecchi di allungare in classifica, fino alla speranza di rivedere Bagnaia sul podio come successo al Mugello

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