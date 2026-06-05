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l'intervista

Gonzalez: "Sogno la MotoGP, ma qualsiasi cosa accadrà non mi fermerò"

Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il leader del Mondiale Moto2 si racconta: dal momento magico del Mugello alla sua infanzia, passando per i suoi hobby e i suoi sogni. Anche se la MotoGP, a quasi 24 anni, non è più un'ossessione. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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