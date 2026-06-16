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'Trattoria Bubi' e non solo: torna Radio Superbike, Misano in 5 canzoni

Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Con Radio Superbike riassumiamo il caldissimo round di Misano attraverso la musica: Bulega sfata il tabù della vittoria in casa e Lecuona ammette la propria frustrazione. Tra chi gioisce e chi resta deluso nelle varie categorie emerge Ieraci, vincitore di Gara 1 Sportbike

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