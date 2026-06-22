La stagione degli equilibri fragili: quest'anno in MotoGP nessuno scappa davvero

In due weekend la MotoGP ha cambiato volto. Gli errori di Martín e Bezzecchi hanno rilanciato Marc Marquez e accorciato una classifica che resta apertissima, con sette piloti racchiusi in appena 53 punti. Aprilia conserva la leadership, Ducati ritrova fiducia e tra una settimana Assen diventa il primo vero crocevia di una lotta mondiale mai davvero chiusa