il commento
Il Mondiale di Bezzecchi (ri)comincerà ad Assen
Il leader del Mondiale ha visto avvicinarsi (e molto) gli inseguitori a causa di un doppio 'zero' tra Balaton e Brno. Le cause? Un mix di sfortuna e poca lucidità: con Ducati nel miglior momento dell'anno al 'Bez' serve ritrovare quella regolarità che lo ha visto dominare la prima parte di stagione. A cominciare da Assen, pista che ama
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi