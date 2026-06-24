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il commento

Il Mondiale di Bezzecchi (ri)comincerà ad Assen

Mauro Sanchini

Il leader del Mondiale ha visto avvicinarsi (e molto) gli inseguitori a causa di un doppio 'zero' tra Balaton e Brno. Le cause? Un mix di sfortuna e poca lucidità: con Ducati nel miglior momento dell'anno al 'Bez' serve ritrovare quella regolarità che lo ha visto dominare la prima parte di stagione. A cominciare da Assen, pista che ama

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