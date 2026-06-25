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l'analisi

Il Mondiale ha cambiato umore. E ora il duello Aprilia-Ducati entra nel vivo

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©IPA/Fotogramma

Da oltre cento a quaranta punti in due weekend: la rimonta di Marc Márquez è la storia del momento in MotoGP. Ma Aprilia resta al comando con Bezzecchi e Martín. I mondi non si sono ribaltati, gli stati d'animo forse sì: Assen servirà per stabilire davvero il nuovo equilibrio del Mondiale

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