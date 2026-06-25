Brno ci ha detto che Marc Marquez ha ritrovato sorriso, forma migliore e soprattutto vittorie, accorciando in classifica nei confronti di Aprilia. Però è ancora presto per dire se le gerarchie sono cambiate, considerando quanto ha fatto bene Ogura in Repubblica Ceca. L'Olanda si prospetta molto combatutta, con una statistica curiosa ma tutt'altro che banale...