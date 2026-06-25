Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Ad Assen ci aspettiamo la riscossa dell'Aprilia. Anche se la Ducati...

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo

Brno ci ha detto che Marc Marquez ha ritrovato sorriso, forma migliore e soprattutto vittorie, accorciando in classifica nei confronti di Aprilia. Però è ancora presto per dire se le gerarchie sono cambiate, considerando quanto ha fatto bene Ogura in Repubblica Ceca. L'Olanda si prospetta molto combatutta, con una statistica curiosa ma tutt'altro che banale...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ