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Tutti contro Marc Marquez: come arrivano i piloti al GP del Sachsenring

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo

Il circuito della Germania è il regno di Marc Marquez, che qui ha vinto per 9 volte in carriera, compresa quella della scorsa stagione. Ma con un'Aprilia di questo livello, sia nel team ufficiale sia nel team Trackhouse, il risultato sarà incerto come mai prima    

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