l'intervista
Acosta: "Ducati nel futuro, ma prima una vittoria con Ktm"
"La MotoGP è come la Formula 1", ovvero serve un pacchetto tecnico adeguato. Lo 'squalo di Mazzaron' conta di trovarlo in Ducati, pronto ad affrontare l'imbattibile Marc Marquez. Ma prima di salutarsi, la missione è centrare un successo con la scuderia che lo ha cresciuto. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
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