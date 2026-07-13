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il commento

Anche la versione 4.0 di Marc Marquez sta tornando a prendersi la MotoGP

Paolo Lorenzi
©Getty

La scelta di sottoporsi a un intervento chirurgico a stagione in corso ha riportato lo spagnolo ai livelli di dominio a cui ci aveva abituati. Nelle ultime quattro gare, grazie a tre vittorie, ha portato il suo distacco dalla vetta a soli 18 punti, ma ciò che spaventa di più la concorrenza è la sua sempre maggiore consapevolezza, a 33 anni, di poter fare ancora grandi cose

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