Dal sole al buio: ora Bezzecchi deve ritrovare la luce

Dopo un inizio di stagione straordinario, con quattro vittorie e la fuga nel Mondiale, Bezzecchi ha vissuto quattro weekend da incubo culminati con l'infortunio alla clavicola in Germania. Ma il campionato è ancora apertissimo: la vera sfida adesso è ritrovare serenità e fiducia. E tra tre settimane si riparte proprio da dove un anno fa iniziò la sua rimonta, Silverstone