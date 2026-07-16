Dal sole al buio: ora Bezzecchi deve ritrovare la luce
Dopo un inizio di stagione straordinario, con quattro vittorie e la fuga nel Mondiale, Bezzecchi ha vissuto quattro weekend da incubo culminati con l'infortunio alla clavicola in Germania. Ma il campionato è ancora apertissimo: la vera sfida adesso è ritrovare serenità e fiducia. E tra tre settimane si riparte proprio da dove un anno fa iniziò la sua rimonta, Silverstone
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