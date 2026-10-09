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l'intervista

Dall’Igna: "Marc Marquez pilota da lode. Pecco? Gli voglio bene e gli sono grato"

Sandro Donato Grosso

Dalla soddisfazione per i 100 GP vinti in appena 10 stagioni a una visione profonda (e anche autocritica) della situazione tecnica in casa Ducati. Dall'Igna racconta se stesso e le sue sensazioni di trovarsi di fronte come avversario principale, dopo anni di dominio, il suo passato: l'Aprilia. E su Marquez e Bagnaia... La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport e in versione integrale su Sky Sport Insider

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