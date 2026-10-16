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La 'regola Quiles': partire svantaggiati e vincere come i Gladiatori

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Ansa

Un cognome cambiato, quel Gladiatore che ha ispirato il suo nome, le moto più deboli per dimostrare di essere il più forte: Quiles campione di Moto3 non lo è affatto per caso. E Marc Márquez, suo grande spin doctor, lo teme

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