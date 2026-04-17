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il commento

Aprilia vola, Ducati insegue e... Cosa ci hanno detto i primi tre GP della stagione

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Ansa

Tre gare, tre vittorie: Aprilia è la sorpresa di questo inizio di stagione con Marco Bezzecchi leader, mentre la Ducati rincorre. Il Mondiale, intanto, è fermo per la pausa forzata, e questa può essere l'occasione per tutti i team per lavorare e migliorare

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