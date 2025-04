A Lusail è arrivato anche l'ultimo ok dei medici, il via libera definitivo per il ritorno in pista di Jorge Martin dopo l'infortunio. L'avventura del campione del mondo con Aprilia inizierà di fatto dalle Libere di venerdì in Qatar: "Sono 'fit', il recupero dell’osso è al 90% - ha commentato a Sky -. Le mie sensazioni non sono delle migliori, ma è importante iniziare a guidare, prendere fiducia e abituarmi alla nuova moto. Devo capire la mia reale condizione e poi abituarmi ad Aprilia. Se finirò il weekend sarà una vittoria, poi inizieremo a costruire la fiducia. Serviranno un po’ di gare per tornare al mio livello"

Il ritorno di Jorge Martin è la notizia del giorno. Lo spagnolo 'debutta' in questa stagione dopo il lungo infortunio nei test che l’ha obbligato a saltare le prime tre gare. Come si sente? "Sono nervoso, ma molto felice di essere qui. Ho passato due mesi difficili e ho lavorato duramente per rientrare in Qatar. Darò il massimo, ma sinceramente non so che cosa aspettarmi. Mi manca ancora qualcosa, non sono al centro per cento. Devo prenderla come viene, sessione dopo sessione, e non so nemmeno se riuscirò a finire il weekend. Devo darmi il tempo che serve per recuperare, tra due-tre mesi sarò più pronto".

"Aprilia ha un gran potenziale, è più vicina a Ducati"

Ad Austin era venuto in visita alla squadra, per stare insieme ai meccanici e vederli all’opera, cosa che non aveva ancora potuto fare dopo il passaggio dalla Ducati. "Era importante essere negli Usa per capire come funziona il team, era importante per me e per loro, per sentirmi parte della squadra e pronto a partire". Ha potuto anche seguire la gara di Bezzecchi, il suo nuovo compagno di squadra. "Ho guardato con attenzione la gara di Marco. Le prime le avevo seguite da casa, per la Thailandia è stato più facile, ero più tranquillo, ma già in Argentina stavo peggio a livello emotivo". Le sue impressioni sono comunque state positive: "Si è vista la presenza forte della Ducati, ma l’Aprilia cresce, è più vicina, il potenziale è molto alto. Possiamo chiudere il gap".

"Niente test pre Qatar? Nessuno vuole avvantaggiare un rivale"

S'era discusso prima di questa trasferta della possibilità di lasciarlo provare, dal momento che Jorge ha percorso solo una decina di giri con l’Aprilia, ma non è stato trovato l’accordo con le altre squadre. "Era stata un’idea del mio team, ma capisco che non sia stato trovato un accordo, nessuno vuole avvantaggiare un rivale. Se ne sta discutendo per il futuro, perché è giusto, dopo un lungo infortunio, permettere a un pilota di farlo arrivare alla gara più preparato e più sicuro". Quindi spiega come affronterà le prime prove: "La mia Aprilia è già molto diversa rispetto ai test invernali, nel frattempo è stata sviluppata. Per me sarà una moto del tutto nuova. Partirò seguendo le scelte di Marco, pur sapendo che lui l’ha adattata al suo stile di guida".