MotoGP di nuovo in pista a Lusail per le Pre-qualifiche, ora LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Nelle prove libere del primo pomeriggio miglior tempo di Marc Marquez davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Jorge Martin 20° al rientro dopo l'infortunio. Alle 21 da non perdere il primo passaggio della nostra intervista esclusiva a Marc Marquez, disponibile anche su Sky Sport Insider

IL RITORNO DI JORGE MARTIN. FOTO-VIDEO