Marc Marquez trionfa davanti a un grande Vinales (sub iudice per la presunta pressione irregolare delle gomme) e a Pecco Bagnaia. Poi Morbidelli e Zarco. MM93 torna a vincere a Lusail dopo 11 anni (finora aveva vinto solo nel 2014). Nel video sopra gli highlights della gara

S’è ripreso la testa del Mondiale, dominando senza fatica. Sabato nella baby race, e poi ieri, Marc Marquez ha vinto in scioltezza. Anche mentre inseguiva, aveva margine, come domenica, quando ha dovuto rimediare a una partenza infelice, ma una volta al comando ha segnato il record della pista a tre giri dalla fine. Questo è Marquez 2.0, versione Ducati ufficiale. Sette vittorie su otto, e se non fosse caduto in Texas avrebbe fatto l’en plein. Per una volta sul podio non è salito il fratello Alex (che aveva firmato il secondo posto il giorno prima). “Junior” ha combinato un pasticcio, centrando Di Giannantonio, rimediando un giro lungo di penalità, per chiudere infine settimo.

Vinales 2° ma sub iudice, Bagnaia sul podio in rimonta

Maverick Vinales, secondo al traguardo anche se sub iudice per una possibile pressione irregolare delle gomme, ha sorpreso un po’ tutti con la Ktm, mentre Bagnaia, terzo, ha cancellato la brutta prestazione del mezzo gran premio di sabato. E se non fosse partito undicesimo (era caduto in qualifica) probabilmente avrebbe potuto chiudere la corsa un po’ più avanti. "Mi fa arrabbiare che il sabato non riesco a fare le stesse cose della domenica", ha raccontato Pecco. Per concludere: "Comunque è colpa mia, questo weekend mi servirà da lezione".

Morbidelli inizia in testa, poi duella con Pecco e chiude 4°

Nessuno si è annoiato in una gara cha ha cambiato volto più volte. Morbidelli si era involato al via, staccando persino Marquez senior, poi l’hanno ripreso e ha chiuso quarto. Il duello con Bagnaia ha però rallentato la rincorsa del pilota della Ducati ufficiale. "La battaglia con Franco mi ha fatto perdere almeno un secondo. In quel momento tutti spingevano forte e recuperare era difficile, negli ultimi la gomma posteriore è calata molto". D’altronde, riconosce Pecco: "Franco stava facendo la sua gara".

Marc Marquez incrementa il gap in classifica

Ricucire su Marquez comunque sarebbe stato difficile perché Marc ne aveva di più. Ha conservato le gomme e quando ha cambiato ritmo ha salutato la compagnia. "Sapevo di avere almeno altri dieci giri di gomma buona e ho spinto". Non vinceva in Qatar dal 2104, non era la sua pista ideale. "Ma le gare difficili mi tirano fuori il meglio", ha spiegato. Al contrario di Pecco che su questa pista aveva aspettative maggiori. "Stiamo migliorando ma non sono ancora al cento per cento, - ha aggiunto - fatico a sentire il limite sull’anteriore, e infatti molti mi hanno superato in frenata". Problema da sistemare in fretta, in vista della prossima gara. "Jerez è impegnativa sotto questo aspetto". Per battere Marc Marquez, che in classifica porta a 30 punti il vantaggio su di lui, servirà di più.

Martin cade e finisce (ancora) in ospedale

Servirebbe invece un po’ di fortuna a Jorge Martin, caduto al 15° giro, finito sul cordolo alto della pista e colpito anche dalla moto di Di Giannantonio. Il campione del mondo ha riportato una contusione costale sul lato destro, con pneumotorace, ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Era cosciente quando l’hanno portato via. Esclusi anche traumi agli arti.