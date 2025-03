Marc Marquez vince la prima Sprint Race stagionale e torna in testa alla classifica a 93 weekend (e 1931 giorni) dopo l'ultima volta (da Valencia 2019). Alle sue spalle ci sono il fratello Alex, secondo al traguardo, e Pecco Bagnaia. Quarta posizione per un sorprendente Ogura, miglior rookie finora. Domenica alle 9 la chiusura del GP Thailandia con la gara lunga, live su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE