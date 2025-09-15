Pecco Bagnaia è intervenuto su Sky Sport e ha commentato la sua giornata di test ufficiali a Misano. Di seguito le sue parole rilasciate al nostro Sandro Donato Grosso e poi nella sala stampa agli altri giornalisti

Come sono andati i test di oggi?

“Sono abbastanza contento perché ci siamo riusciti a concentrare di più sul pacchetto di quest’anno. Devo dire che non è facile intendere la direzione da seguire perché comunque rispetto al passato bisogna cercare in altre zone la performance. Devo dire che oggi avendo tempo abbiamo provato diverse soluzioni, abbiamo spostato i pesi in giro e devo dire che qualcosa abbiamo capito. Sono riuscito a essere abbastanza costante, ad avere un bel ritmo e questo è fondamentale quando vuoi lavorare verso una direzione e dare più feedback possibili alla squadra. Devo dire che tutto ha filato abbastanza liscio a parte la scivolata in curva 1 nel finale della giornata, ma comunque quando si guida in questo modo e quando riesci a essere costante e spingere, è un qualcosa che può succedere. Meglio cadere come oggi che come ieri, quindi tutto sommato sono positivo”.

Questa base 2025 che stai ulteriormente affinando prevedi che abbia bisogno di altro lavoro? In Giappone possiamo pensare che la strada che hai preso la ritroviamo?

“Vedremo. È una buona domanda. Penso che qualche soluzione sicuramente potrà funzionare, altre sicuramente dovremo metterci un po’ più nel dettaglio in Giappone. La direzione che abbiamo preso oggi è un qualcosa che non tarderà troppo a essere efficiente”.

Abbiamo visto Stoner molto carino e super attento nel tuo box. Al di là della vicinanza che immagino faccia piacere, ti ha dato anche qualche feedback utile?

“Sì devo dire che con Casey ho un buon rapporto e riusciamo a intenderci molto bene. Anche oggi è stato importante averlo lì. È stato in pista, ha guardato dalla pista, ha guardato per tutto il weekend come si comportava la moto. Quindi in generale ha dato dei feedback da esterno insieme a Manuel Poggiali, che coincidevano molto. È stato fondamentale anche un parere in più sicuramente”.

"Lavoro importante, ero abbastanza competitivo"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Non posso andare nello specifico sul lavoro svolto ma oggi è stato importante per concentrarci su quello che abbiamo. Abbiamo provato a spostare pesi e cambiare setup per capire la direzione. Devo dire che ero abbastanza competitivo, sia in termini di passo che di time attack. Cose che non ero riuscito a fare nelle ultime gare. È vero che questo circuito mi aiuta un po’, ma a parte la caduta è stata una giornata positiva. Non so se possiamo portare tutto in Giappone, dobbiamo capire bene alcune situazioni, ma abbastanza confidente che ci stiamo muovendo verso una giusta direzione". Sul tornare a essere competitivo in Giappone: "Voglio restare calmo. Sono convinto che con il team lavoreremo duro già dal primo giorno a Motegi per avere anche lì quello che abbiamo provato oggi. Se riusciremo a farlo credo che potremo riuscire a lottare nuovamente per il podio, altrimenti dovremo continuare a lavorare lentamente ma nella giusta direzione come fatto oggi".

"Ci siamo concentrati su performance e feeling"

Sul debrief post gara: "Abbiamo considerato che siamo stati contenti della caduta, perché almeno ci stavo provando. Cadere non è mai una bella sensazione, ma almeno eravamo lì vicino a Diggia che aveva un buon passo. Sicuramente meglio rispetto alla Sprint. Ieri durante il debrief dopo la gara eravamo concentrati sul test e abbiamo ‘dimenticato’ la gara, era importante programmare un tipo di test diverso. Normalmente proviamo componenti durante i test, ma ad Aragon e Jerez non ha funzionato. Quindi ci siamo detti che oggi era importante concentrarci sulla performance e sul mio feeling". In chiusura su Stoner: "Questa mattina sono arrivato e ho visto Casey lavorare sulla moto. E' fantastico avere questo tipo di rapporto con lui, mi aiuta molto anche con Poggiali. Hanno un occhio incredibile, quello che sentivo sulla moto lo dicevano prima".