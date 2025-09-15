Introduzione

Giornata di test ufficiali per la MotoGP, che archiviato il GP San Marino è scesa di nuovo in pista a Misano. Pecco Bagnaia si è concentrato sui problemi che lo accompagnano da inizio stagione: è stato svolto un lavoro comparativo per cercare di avvicinare il più possibile la sua moto alla GP24. Marc Marquez ha riprovato alcune componenti per capire che direzione prendere in futuro. Aprilia ha provato con Bezzecchi telaio ed elettronica, mentre Martin ha girato molto per continuare il suo percorso di adattamento alla moto. Honda ha testato con Marini la nuova aerodinamica, mentre i piloti ufficiali Yamaha hanno provato per la prima volta 'pubblicamente' il motore V4. Ktm ha lavorato sull'aerodinamica

TEST MISANO, TUTTI I TEMPI