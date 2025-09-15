MotoGP, test ufficiali a Misano: i tempi e le novità. FOTOFOTOGALLERY
Introduzione
Giornata di test ufficiali per la MotoGP, che archiviato il GP San Marino è scesa di nuovo in pista a Misano. Pecco Bagnaia si è concentrato sui problemi che lo accompagnano da inizio stagione: è stato svolto un lavoro comparativo per cercare di avvicinare il più possibile la sua moto alla GP24. Marc Marquez ha riprovato alcune componenti per capire che direzione prendere in futuro. Aprilia ha provato con Bezzecchi telaio ed elettronica, mentre Martin ha girato molto per continuare il suo percorso di adattamento alla moto. Honda ha testato con Marini la nuova aerodinamica, mentre i piloti ufficiali Yamaha hanno provato per la prima volta 'pubblicamente' il motore V4. Ktm ha lavorato sull'aerodinamica
Quello che devi sapere
MotoGP in pista a Misano per i test ufficiali
- Archiviato il weekend del GP San Marino, la MotoGP è scesa di nuovo in pista a Misano. Piloti e collaudatori sono stati impegnati nei test ufficiali, nei quali hanno potuto mettere a punto alcune cose e provare delle novità in vista di questo finale di stagione.
La classifica dei tempi: Acosta il più veloce
- Miglior tempo per Pedro Acosta nella classifica combinata dei test di Misano. Il pilota Ktm ha girato in 1:30.374 e ha chiuso davanti ad Alex Marquez e Bezzecchi. 6° tempo per Marc Marquez, 8° Bagnaia.
Ducati, lavoro differente per Bagnaia e Marquez
- Pecco Bagnaia si è concentrato sui problemi che si porta avanti da inizio stagione. Nella sessione mattutina è stato svolto un lavoro comparativo, nel quale si è cercato di avvicinare la moto il più possibile alla GP24.
- Ovviamente il motore è sempre quello 2025, ma con un mix di alcune componenti dell'anno scorso si cerca di riavvicinare Pecco alle sensazioni del 2024
Stoner ha seguito i test nel box di Bagnaia
- Casey Stoner ha seguito i test di Misano nel box di Bagnaia: l'australiano ha visto il lavoro da vicino, ha guardato i dati della moto e ha parlato spesso con Pecco provando a dargli preziosi consigli. È chiaro come gli stia a cuore la situazione di Bagnaia
Marc: "Provato delle cose per capire che direzione prendere in futuro"
- Marc Marquez ha commentato la sua giornata di test su Sky Sport: "Ho riprovato delle cose, come la carena e alcuni forcelloni con diverse modifiche che ci hanno aiutato a capire dove era meglio e dove peggio. Abbiamo lavorato così per sapere che direzione prendere in futuro e per arrivare ai test di Valencia un passo avanti".
Aprilia, telaio ed elettronica per Bezzecchi
- I piloti ufficiali hanno svolto un lavoro di affinamento: interventi di tuning elettronico, di setting e valutazione di altri componenti.
- Bezzecchi ha provato un telaio già testato in passato in una specifica configurazione, che è stato riproposto poiché nel frattempo la moto si è evoluta.
- Martin si è concentrato su tutti quegli aspetti che durante un weekend di gara non si riescono a provare
Aprilia, protezione per impedire allo stivale di toccare la catena
- Una curiosità è apparsa sull'Aprilia: è stata montata una protezione per evitare che lo stivale tocchi la catena. "È utile e funziona", ha confermato Bezzecchi.
Yamaha, prima uscita "pubblica" con il V4 per i piloti ufficiali
- Prima uscita "pubblica" con il V4 per i piloti ufficiali Yamaha, che lo avevano già provato nei test di Barcellona. Quartararo, Rins e Miller sono scesi in pista a Misano con il nuovo prototipo.
Quartararo: "Per ora nessun miglioramento, ma c'è margine"
- Le parole di Quartararo: "Dobbiamo lavorare, stiamo provando tante cose. Tutti i piloti hanno avuto le stesse sensazioni", ha commentato su Sky. Poi in sala stampa: "Al momento la nuova moto è peggiore di quella col 4 in linea. A Barcellona avevo avvertito miglioramenti che qui non ho sentito. Non credo che il motore V4 risolverà i nostri problemi, io li ho trovati identici. Ad oggi non vedo passi avanti nelle aree in cui avremmo bisogno, anche se il margine per migliorare c'è".
Honda: nuova carena e focus sul telaio di Marini
- In casa Honda è stata provata una nuova carena. C'è stato anche un focus sul telaio di Marini. Assente Mir, ancora dolorante dopo la caduta nelle Pre-qualifiche di venerdì che gli ha condizionato il weekend di gara
Ktm, provata una nuova carena
- Ktm ha provato una nuova carena e ha lavorato sull'aerodinamica con il tester Dani Pedrosa.
- C'è stato un focus particolare sulla moto di Bastianini che aveva delle vibrazioni.
Assenti Ogura e Mir
- Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Joan Mir (Honda HRC) non hanno preso parte alla giornata di test. Il giapponese ha un problema alla mano dopo la caduta nel GP di domenica, anche lo spagnolo, come detto sopra, sta recuperando dalla caduta nelle Pre-qualifiche di Misano
