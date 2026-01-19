L'amministratore delegato di Ducati Corse è intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione della GP26 che Marc Marquez e Pecco Bagnaia avranno a disposizione nella stagione 2026, soffermandosi anche sul futuro dei due piloti, in scadenza di contratto come gran parte della griglia MotoGP

Cento anni e non sentirli. Questo è l’anno del centenario…

“È un momento bello qui a Campiglio, come da tradizione presentiamo la squadra e farlo nell’anno del centenario con tutta la storia e tutta l’aspettativa, e con i risultati sportivi raggiunti l’anno scorso è davvero bellissimo”.

Questo colore è inedito, si chiama “rosso centenario”. Quante sfumature di rosso opaco ti hanno portato sulla scrivania prima di avere il sì definitivo?

“Un pochino. Il rosso è importante per noi, fa parte della nostra storia. Con questo ‘rosso centenario’ abbiamo voluto celebrare la lunga storia di Ducati. Si ispira a un colore che era sulla Ducati 60 e sulla Ducati Marianna. Abbiamo fatto tante prove, poi c’è l’opaco che lo rende più moderno e ci piace molto”.

Cosa chiedi a questo gruppo di lavoro che ha già ottenuto il massimo? Sicuramente gli obiettivi sono di riconfermare tutto quello che avete vinto…

“Questo è scontato e banale. Uno che viene dai risultati che abbiamo fatto noi non può che dire che punta al titolo. Dall’altra parte la cosa più importante è la ricerca tecnologica, l’innovazione, sviluppare conoscenze che poi trasferiamo al prodotto di serie, ed essere protagonisti”.

Ci saranno diversi temi, uno di questi sarà sicuramente la prestazione di Pecco Bagnaia. Cosa pensi?

“Pecco ha riflettuto molto, con i suoi tecnici hanno analizzato tante cose. Penso che già nel test di fine stagione diverse cose si siano capite, la sua confidenza con la moto è stata buona. Penso che vedremo già dalle prove invernali un Pecco solido”.

È anche l’anno delle scelte per il futuro, mi riferisco al mercato piloti. Parto da Marc Marquez, a che punto siamo della trattativa per il rinnovo con Marc?

“Non possiamo nasconderci che vorremmo continuare. Abbiamo avuto delle performance straordinarie, ci troviamo bene con lui e viceversa. Però sono contratti complessi, ci sono molte cose da considerare. Devo dire che siamo a buon punto ma non è chiuso tutto ancora. Vorremmo nelle prossime settimane riuscire a chiudere la cosa e questa è la nostra priorità al momento. Prima di non aver messo il punto a questo, non ci spostiamo su altre possibilità”.

Prossime settimane significa prima dell’inizio del mondiale?

“Beh sì. Penso che sarebbe strano non riuscissimo a risolvere la questione prima dell’inizio del mondiale”.

Per Bagnaia si dovrà aspettare un periodo di tempo? Guardando al futuro la sensazione è diversa immagino…

“Sì è anche una questione che noi dobbiamo prima chiudere il ‘pacchetto Marc’ e poi cominciare a pensare al secondo pilota. Pecco è nel nostro cuore e ovviamente abbiamo una grande e ovviamente abbiamo una grande attenzione verso quello che succederà nelle prove e poi, insieme, decideremo come continuare”.