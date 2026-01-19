Lo spagnolo è intervenuto su Sky al termine della presentazione della nuova GP26: "Sono tornato in moto da 3 settimane e mi sto trovando meglio, c'è ancora lavoro da fare per essere pronto alla prima gara. Se sei in questo team l'obiettivo è sempre lottare per vincere il mondiale, i rivali saranno mio fratello Alex, Pecco e l'Aprilia di Bezzecchi. Futuro? Stiamo parlando con Ducati, è la mia prima opzione e ci stiamo avvicinando"

Giornata di presentazione in casa Ducati con il team factory che ha svelato la livrea della GP26 che avranno a disposizione Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Al termine dell'evento il campione del mondo in carica è intervenuto su Sky Sport e ha fatto un punto in vista della nuova stagione.

Come stai?

"L'infortunio non è stata la cosa migliore per festeggiare il mondiale ma abbiamo festeggiato questo inverno e abbiamo lavorato molto per recuperare a questa spalla. Sono quattro mesi, ho iniziato ad andare in moto 3 settimane fa e piano piano mi sto trovando meglio. Però c'è ancora lavoro da fare per essere pronto alla prima gara in Thailandia".

Che pensieri e che aspettative hai per quest'anno?

"Se sei vestito di rosso devi lottare per il titolo. Non è obbligatorio ma si deve fare. Sei con il team che ha vinto gli ultimi anni, è tutto nelle tue mani. Proveremo a fare una stagione bella e pulita sin dall'inizio, ma sempre preparati per quello che potrà arrivare. I rivali sicuramente saranno cresciuti tanto".

Parli dei rivali, chi ti aspetti che possa tenerti testa?

"Il primo è Alex, mio fratello. Ha fatto secondo l'anno scorso, rispondo seguendo la classifica. Dopo metto Pecco, che è due volte campione del mondo e in Giappone ha fatto vedere il suo potenziale. E c'è anche l'Aprilia, che ha finito molto forte con Bezzecchi e sarà difficile da gestire".

Ho lasciato per ultimo il tema mercato. Vista la situazione, non sarebbe più naturale continuare la tua carriera con una moto vincente?

"Devo capire tutto bene. Se hai visto la mia strategia durante la mia carriera, quando sto bene in un posto, vado veloce e i risultati arrivano, è la prima opzione. Stiamo parlando con Ducati, piano piano ci stiamo avvicinando, ma ancora è presto da dire. Un'altra cosa è che devo valutare tutto quello che ho in futuro ma vediamo. Sono contento e felice qui, spero di andare forte nel 2026 e iniziare bene la 2027".

Mercato e il nuovo regolamento del 2027 possono condizionare voi piloti nella gestione di una stagione?

"E' un fattore in più. Nel 2027 cambieranno regolamento e pneumatici, nessun team ti potrà dire che avrà la moto migliore così come nessun pilota ti potrà dire che sarà il più forte. Il mercato si sta muovendo e si vedrà, è un gioco interessante perché tutti hanno le loro strategie".

Quando si chiude questo gioco? In un paio di mesi?

"Io penso prima".