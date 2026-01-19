Ducati celebra i 100 anni dalla sua fondazione con una livrea che rimanda al passato di Borgo Panigale: un rosso opaco, come quello delle origini, veste le GP26 di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L'altra novità rispetto agli ultimi anni è rappresentata dalla doppia banda bianca. Di seguito foto e dettagli della nuova Desmosedici svelata a Madonna di Campiglio

