Ducati MotoGP, la nuova livrea della moto di Marquez e Bagnaia. FOTO

MotoGp fotogallery
35 foto

Ducati celebra i 100 anni dalla sua fondazione con una livrea che rimanda al passato di Borgo Panigale: un rosso opaco, come quello delle origini, veste le GP26 di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L'altra novità rispetto agli ultimi anni è rappresentata dalla doppia banda bianca. Di seguito foto e dettagli della nuova Desmosedici svelata a Madonna di Campiglio

RIVIVI LA PRESENTAZIONE

