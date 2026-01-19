Ducati celebra i 100 anni dalla sua fondazione con una livrea che rimanda al passato di Borgo Panigale: un rosso opaco, come quello delle origini, veste le GP26 di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L'altra novità rispetto agli ultimi anni è rappresentata dalla doppia banda bianca. Di seguito foto e dettagli della nuova Desmosedici svelata a Madonna di Campiglio
- Nella tradizionale cornice di Madonna di Campiglio il team Ducati ha tolto i veli alla Desmosedici 2026, l'ultima prima della rivoluzione regolamentare in MotoGP. In occasione dei 100 anni dalla fondazione del marchio (1926), Borgo Panigale sfoggerà nella prossima stagione una livrea differente rispetto agli ultimi anni. Vediamo nel dettaglio qui di seguito
- Doppia banda bianca sulla carena della Ducati per la stagione 2026, un design che rimanda al 2007 e al titolo mondiale conquistato da Casey Stoner
- Il bianco è presente anche sul serbatoio, come si vede da questa foto
- Doppia banda bianca anche sul codone della Desmosedici
- L'altra novità è quella del Rosso Centenario opaco, un rosso scuro come quello delle origini: dalla Ducati 60 del 1949, prima moto completa che segnò l'ingresso di Borgo Panigale tra i costruttori motociclistici, a quello della Gran Sport “Marianna” del 1955, la prima Ducati concepita per correre, firmata dall’ingegnere Fabio Taglioni
- Una stagione 2026 all'insegna del numero 100 e non solo per il centenario: con le 13 vittorie del 2025, infatti, Ducati è arrivata a 99 trionfi in MotoGP, con la tripla cifra ormai a un passo. Borgo Panigale punta a riconfermarsi campione del mondo costruttori (sarebbe il settimo consecutivo) e campione del mondo piloti dopo il trionfo di Marquez
- Sulla Ducati compare la doppia banda bianca anche sul parafango anteriore
- Torna il bianco sulla Ducati e anche Pecco Bagnaia si adegua: il suo numero 63 non sarà più colorato di nero ma sarà total white
- Niente numero 1 per il campione del mondo Marc Marquez, che come già successo in passato resta fedele al suo 93, quest'anno colorato di rosso su sfondo bianco
- "Con Marc e Pecco abbiamo due campioni straordinari, animati da motivazioni e obiettivi fortissimi, pronti a cercare nuove conferme e risposte importanti. Al loro fianco c’è la Desmosedici GP, una moto nata da un’evoluzione continua e da scelte tecniche mirate, che rappresenta il massimo della nostra visione tecnologica e che, in questo anno speciale, abbiamo reso ancora più iconica vestendola di un rosso che richiama la nostra storia"
- "Mi lascio alle spalle un anno impegnativo, ma che ha lasciato tanti insegnamenti e fatto crescere ancora di più la mia voglia di tornare in pista il prima possibile con la nuova Desmosedici GP. È stato importante andare fino in fondo, senza mollare, affrontare ogni situazione e fare tesoro di ogni esperienza"
- "La stagione 2026 avrà un valore particolare: una nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell’anno di celebrazione del centenario di Ducati e con una livrea davvero d’impatto. Non posso che contare le ore che mi separano dal primo test, sono davvero contento di ritrovare tutto il Ducati Lenovo Team e di tornare al lavoro con la squadra per essere tra i protagonisti e divertirci"
- "Il 2025 ha rappresentato un momento chiave della mia vita e della mia carriera. Una sfida contro tutte le difficoltà, per provare a me stesso prima di tutto che potevo essere in grado di vincere ancora. Non sono tanto attento a numeri e record, ma il 2026 rappresenta allo stesso modo un’ulteriore sfida. Riconfermarsi sarà ancora più difficile ma abbiamo dalla nostra la possibilità di sfruttare al massimo il pacchetto della Desmosedici GP, che è il più competitivo e affidabile"
- "Riprendere confidenza alla guida dopo l’infortunio è il primo obiettivo, poi dare spettacolo in pista con il Ducati Lenovo Team di cui cercherò di onorare i colori al massimo delle mie possibilità anche quest’anno. Nei primi allenamenti in sella alla moto le sensazioni sono state più che positive ma in Malesia ci sarà il primo vero banco di prova in vista della stagione”
- Nove titoli Mondiali piloti MotoGP (7 Marc e 2 Pecco) fanno del team Marquez-Bagnaia uno dei più vincenti di sempre. Lo spagnolo vuole scrivere un nuovo capitolo di storia, al suo fianco il torinese, il pilota più vincente di Borgo Panigale in MotoGP, è alla ricerca del riscatto dopo una stagione complicata
- "Questa stagione, per valore e speriamo anche per spettacolo in pista, non è paragonabile a nessuna delle precedenti. Celebreremo il centenario di Ducati e sarà allo stesso tempo un momento di transizione in vista del radicale cambiamento di regolamento nel 2027. Le corse da sempre sono parte del Dna di Borgo Panigale e speriamo di onorare questo importantissimo traguardo dando lustro alla tecnologia delle nostre moto e centrando nuovi record"
- "Marc e Pecco sono due campioni, diversi ma campioni entrambi. Marc ha dimostrato di essere un fuoriclasse, capace di andare oltre tutte le avversità. Pecco ha faticato, ma non ha mai mollato e ha messo davanti il suo talento dimostrando che può tornare a essere protagonista"
- "Siamo orgogliosi di portare il Rosso Centenario opaco e la doppia striscia bianca sulle carene delle nuove Desmosedici GP per lottare, come Ducati, per il settimo titolo costruttori consecutivo e il sesto alloro piloti. Sono obiettivi ambiziosi ed è difficile pensare di più"