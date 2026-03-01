Bezzecchi: "Era importante rifarsi, sapevo cosa dovevo fare"

Sei stato in testa dal primo giro, hai ottimizzato il comportamento di una moto e ti sei lasciato anche alle spalle la giornata di ieri. Insomma, hai messo assieme tutto quello che c'era da mettere...

“Sono molto molto contento perché dopo ieri, che è un errore che ci stava ma che fa sempre male, era importante cercare di rifarsi oggi. Avevo chiara in testa una strategia da poter provare a fare, ma era importante partire bene. Ce l'ho fatta, sono partito meglio di ieri e dopo ho cercato di gestire bene le gomme anche se stavo forzando chiaramente per cercare di mettere un po' di distacco tra me e il secondo. E dai, sono contento, i ragazzi sono stati bravissimi e quindi cerchiamo di continuare così".

Abbiamo capito che il tema del consumo delle gomme, mi par di capire quello posteriore, fosse veramente cruciale. Come hai fatto a mettere quattro secondi tra te e Fernandez e a tener botta con un ritmo che era inesorabile per tutti fino all'ultimo metro?

"Perché all'inizio per andare via stavo chiaramente spingendo, però avevo ben chiari i punti dove poter spingere un po' di più e altri dove toccava invece essere un po' più conservativi. Questa è una pista un po' maledetta per certi aspetti della gomma e quindi anche dove magari delle volte non fai attenzione, come possono essere i movimenti che fai sui rettilinei, qua fanno la differenza e quindi ho cercato semplicemente di guidare il più pulito possibile e mi veniva bene. La moto funzionava bene, quindi diciamo che è stato un insieme di cose. Sono molto soddisfatto".

Secondo me il dato ancora più bello è vedere quattro Aprilia nei primi cinque posti. Che cosa vuol dire questo?

"Vuol dire che sono stati bravi i ragazzi quest'inverno a fare delle delle cose buone in in Aprilia perché ci hanno portato tante cose da provare. Non è stato facile ai test riuscire a provare bene tutto, ad avere sempre chiaro cosa fosse meglio e cosa fosse un pelo peggio, perché i test spesso ti portano un po' fuori strada visto che la pista diventa sempre fantastica. Però loro sono stati bravi e sono sono contento".

Quando sei arrivato per la prima volta alla curva 8, avevi completamente cancellato ieri?

"Stamattina è stata tosta perché comunque ho cercato di entrare come se ieri non fosse successo niente e ho subito preso due o tre rischi importanti. Quindi mi sono detto di fare un respiro perché sennò avrei fatto i danni anche oggi. Dopo in gara sono partito fortunatamente forte e ho cercato di stare un po' più tranquillo e mi è venuto tutto un pelo meglio. Dopo un po' di giri mi sono dimenticato di ieri".